 الصين تطلب من روسيا زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء لتعويض النقص في المحافظات الشمالية - بوابة الشروق
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الصين تطلب من روسيا زيادة كبيرة في إمدادات الكهرباء لتعويض النقص في المحافظات الشمالية

علم روسيا والصين
علم روسيا والصين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 4:31 م

أعلنت شركة الطاقة الروسية "إنتر أر إيه أو" أنها تدرس حاليا إمكانية زيادة صادرات الكهرباء إلى الصين، وذلك بناء على طلب الجانب الصيني.

وقال مصدر بالشركة الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لقد توجه الجانب الصيني إلى شركتنا بطلب زيادة إمدادات الكهرباء على خلفية النقص في المحافظات الشمالية الصينية".

وأضاف المصدر: "نستكمل حاليا مناقشة الاحتمال الفني لزيادة كبيرة في هذه الإمدادات، وسيتم تحديد الأحجام حسب الطلب"، مشيرا إلى أن نمو إمدادات الكهرباء إلى الصين يؤدي بدوره إلى انخفاض سعر الكهرباء لصناعة الشرق الأقصى.

وتعتبر شركة الطاقة الروسية "إنتر أر إيه أو"، المشغل الوحيد لتصدير واستيراد الكهرباء في روسيا.


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