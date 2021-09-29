مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الأزهرية مجانا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأزهر؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

قال محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إن خدمة تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب، فى إطار دورها فى المشاركة المجتمعية وتوجيهات من الشركة القابضة.

وكلف عيسى فرق متخصصة من قطاع المعامل بالشركة، بتطهير وتعقيم خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة، بالإضافة إلى إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه، للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن فى مقدمة مسؤولياتها، مشيرا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمراقبة جودة المياهخ، إذ تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.