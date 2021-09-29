الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش

استضافت دولة الإمارات الاجتماع المرئي لمجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، والتي ترأسها الإمارات مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء، ركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات في تركيز التحالف على كل من سورية والعراق وغرب أفريقيا وأفغانستان.

وأكد جمال المشرخ، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، خلال الكلمة الافتتاحية ضرورة مواصلة تكاتف جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل داعش وفكره المتطرف ومنعه من إعادة ترتيب صفوفه في ظل التقدم الإيجابي المُحرَز من قِبل التحالف خلال السنوات الماضية.

كما أكد عزم الإمارات العمل مع الشركاء في مواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.