قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة أطلقت شهر يناير لعام 2015 حملة «إنقاذ نهر النيل» للتعامل مع حجم التعديات على جوانب نهر النيل، لافتًا إلى وجود 120 ألف حالة تعدٍ.



وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تمكنت خلال الـ6 سنوات الماضية من إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ، موضحًا أنها أزالت أكثر من 50% من التعديات.



وأشار إلى أن توافر الإرادة السياسية والعمالة والمعدات والمهندسين وعمل جميع الجهات المعنية على قدم وساق سيؤدي إلى حل المشكلة والقضاء بشكل كامل على التعديات، معقبًا: «نحتاج الحركة بسرعة في كل الملفات لأننا شايلين تركة قديمة»، وفقًا لوصفه.



وذكر متحدث الري، أن الوزارة ستكثف حملاتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات المعنية للانتهاء من ملف التعديات بصورة كاملة خلال المدة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنتهي بحلول شهر مارس المقبل.



وأوضح أن التعديات موزعة في كل المحافظات وتتركز بشكل أكبر في المحافظات التي لها واجهة نيلية، قائلًا إن فرع رشيد يعد المكان الأكثر تعرضًا للتعديات والردم والتي أدت إلى انخفاض سعة المجرى المائي من 80 مليون متر مكعب يوميًا إلى 30 مليون متر مكعب.





