حريق ضخم يلتهم 6 محال ومكتبة في منطقة الري بكفر الشيخ

نشب حريق هائل في 6 محال للملابس ومكتبة بمنطقة الري المقابلة لجامعة كفر الشيخ، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي تحاول السيطرة على الحريق.



وانتقل اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لمتابعة إخماد الحريق في 6 محال للملابس ومكتبة مجاورة، ما أدى لالتهام محتوياتها، وجاري السيطرة عليه بعدما جرى الاتصال بقوات النجدة والحماية المدنية، فجرى الدفع بـ 3 سيارات مطافي للسيطرة على الحريق.



وجرى الدفع بسيارات إسعاف لتأمين الحريق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن وجود مصابين أم لا، كما انتقل ضباط قسم شرطة أول كفر الشيخ إلى مكان الحريق، لمعرفة أسبابه، فيما ستتوجه الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق.



ومن المقرر أن تنتقل النيابة العامة إلى مكان الحريق لمعرفة تفاصيل الحريق، حيث يرجح أنه نشب بسبب ماس كهربائي في أحد المحل وامتدت النيران للمحلات المجاورة.