دعم العملية التعليمية على مائدة البرامج الجديدة بآداب سوهاج

اجتمع الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بمجلس إدارة البرامج الجديدة بكلية الآداب؛ لمناقشة عدد من القرارات والمستجدات الخاصة بالبرامج بما يخدم مصالح الطلاب ويدعم العملية التعليمية.

وقال عبد الخالق إن الجامعة تحرص على دعم وتحسين مستوى الدراسة بالبرامج، بهدف خدمة الطلاب ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وتخريج طالب مؤهل لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن تلك البرامج أصبحت تتواكب مع اتجاه الدولة لتطوير وتحديث المناهج وتبني برامج جديدة تتماشى مع البرامج العالمية.

وأوضح الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحث عدد من الموضوعات بشأن العملية التعليمية بالبرامج، وشئون الطلاب حيث تم مناقشة الشروط المقترحة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢، حيث تم اعتماد تلك الشروط ورفعها للعرض على مجلس الجامعة.

وأشار الدكتور محمد توفيق، منسق عام البرامج، إلى الموافقة على اعتماد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول للبرامج، ومناقشة العديد من الموضوعات بشأن تطويرها بهدف تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، موضحًا بحث آليات توفير بعض المتطلبات لتنفيذ اعمال الجودة، استعدادًا للتقدم للاعتماد البرامجي خلال الفترة القادمة.