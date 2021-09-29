 الرئيس العراقي يشيد بالموقف الوطني للمرجعية الشيعية بشأن الانتخابات المقبلة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

الرئيس العراقي يشيد بالموقف الوطني للمرجعية الشيعية بشأن الانتخابات المقبلة

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 7:59 م

أشاد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء ببيان المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني بشأن الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/-"إن التوجيهات الصادرة من المرجع الأعلى علي السيستاني حول الانتخابات، هو موقف وطني حريص يأتي في ظرف دقيق لحماية الوطن و الانتصار للمواطن".

وأضاف كما تشكل هذه التوجيهات" ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك