أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، أنه تلقى منحة مالية من البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، دعما لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقال البنك - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن المنحة ستوفر للحكومة العراقية فرصة توفير اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان، وتحسين قدرتها على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح.

وأشار البنك إلى أن الحكومة العراقية كانت أطلقت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مارس 2021، وتمكنت من زيادة تغطية التلقيح بسرعة خلال الشهر الماضي، حيث منح نحو 7 ملايين جرعة لقاح للمواطنين.