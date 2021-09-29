مبادرة شعبية على مستوى الاتحاد الأوروبي لإنقاذ النحل تحصد دعما مليونيا

أفادت حملة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى حماية النحل في الزراعة، بأنها جمعت ما يكفي من التوقيعات لتأخذ المفوضية الأوروبية مبادرتها على محمل الجد، وذلك قبل انتهاء الموعد المتاح لذلك.

ووفقا للموقع الإلكتروني لمبادرة "أنقذوا النحل والمزارعين" اليوم الأربعاء، فقد تجاوزت المبادرة حاجز المليون داعم. وكان أمامها حتى يوم الخميس فقط للوصول لهذا العدد.

وقالت فيرونيكا فيشت، من معهد ميونيخ البيئي، وأحد منظمي الحملة، :"نجاحنا في هذا على الرغم من القيود الهائلة بسبب جائحة كورونا يظهر مدى مطالبة الناس بتغيير لمسار السياسة الزراعية".

وتطالب الحملة بتشريع من جانب الاتحاد الأوروبي للإلغاء التدريجي للمبيدات الحشرية الاصطناعية، والعودة إلى التنوع البيولوجي، والابتعاد عن الزراعة الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أن المفوضية تكون ملزمة بالنظر في أي مبادرة شعبية أوروبية تجمع ما لا يقل عن مليون توقيع من سبع دول أعضاء. إلا أنها لا تكون مجبرة على صياغة تشريعات تتعلق بها.