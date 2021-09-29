مباحثات بين بوتين وأردوغان اليوم في روسيا

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يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبال تظيره التركي رجب طيب إردوغان في روسيا اليوم الأربعاء.

وأعلن الكرملين الثلاثاء، أنه من المقرر إجراء المحادثات في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود.

وبالنسبة لبوتين، يعد هذا أول اجتماع شخصي مع رئيس دولة أخرى منذ أن دخل في عزل ذاتي قبل أسبوعين بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا في الدائرة المحيطة به.

غير أن الرئيس الروسي /68 عاما/ سيواصل عقد معظم اجتماعاته الأخرى بالفيديو، حسبما أوضح المتحدث باسمه دميتري بيسكوف، وذلك كإجراء احترازي فحسب.

ووفقا للكرملين، يرغب بوتين في أن يناقش مع إردوغان ليس فقط العلاقات الروسية التركية ولكن أيضا الوضع في أفغانستان وسورية.