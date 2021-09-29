 الكاظمي يدعو الناخبين العراقيين إلى الالتزام والمشاركة فى الانتخابات المقبلة - بوابة الشروق
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الكاظمي يدعو الناخبين العراقيين إلى الالتزام والمشاركة فى الانتخابات المقبلة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 7:19 م

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الالتزام بالقانون والضوابط، كما دعا الناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار.

وقال مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر " تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى علي السيستاني حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية" .

‏وأضاف "نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الإنتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار".

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