الكاظمي يدعو الناخبين العراقيين إلى الالتزام والمشاركة فى الانتخابات المقبلة

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دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء المرشحين إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى الالتزام بالقانون والضوابط، كما دعا الناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار.

وقال مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر " تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى علي السيستاني حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية" .

‏وأضاف "نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الإنتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار".