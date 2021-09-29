وزير الدفاع الأمريكي: فريق ترامب في البنتاجون غادر دون خطة انسحاب من أفغانستان

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنواب الكونجرس اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تترك خطط الانسحاب من أفغانستان الذي تم التفاوض عليه ليستخدمها عندما تولى مصبه وزيرا للدفاع ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأدلى أوستن بشهادته اليوم الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: "لم يتم تسليمي أي خطط للانسحاب. فيما يتعلق بالتسليم من إدارة إلى إدارة، ومن وزير إلى وزير، لم يتم تسليمي شيئا".

وجاءت تصريحات أوستن بعد أن قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، للنواب إن الإخفاقات في أفغانستان التي انتهت بانسحاب فوضوي في أواخر أغسطس كانت نتيجة 20 عاما من سوء الإدارة من قبل الإدارات الرئاسية للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأضاف ميلي: "كانت هذه حربا استمرت 20 عاما ولم ننهزم فيها في آخر 20 يوما أو حتى 20 شهرا، فيما يتعلق بهذه المسألة. هناك تأثير تراكمي لسلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تعود لوقت بعيد".