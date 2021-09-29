نائبة تطالب الموظفين والعمال بسرعة التطعيم بلقاح كورونا والاستجابة للحملة

طالبت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، الموظفين والعمال بسرعة الاستجابة للتطعيم بلقاح كورونا، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، خاصة مع الموجة الرابعة للفيروس، والتي تعتبر أشد فتكًا وسريعة الانتشار عن الموجات السابقة.

وأكدت عطوة، خلال بيان أصدرته اليوم، أن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة ومتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة يستوجب الأمر مزيدا من الحرص من قبل العمال والموظفين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

وذكرت عضو مجلس النواب، أن تهاون العمال في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والتطعيم بلقاح، سيكلف الدولة الكثير من الآثار السلبية خاصة وأنه سيؤثر بالسلب على الحركة الإنتاجية للدولة، ما يترتب عليه تراجع معدلات الاقتصاد المصري.

وشددت البرلمانية، على إصدار كتاب دوري إلى كل الوزارات بعدم السماح بدخول العاملين غير المطعمين خلال شهرين أو تقديم pcr كل ثلاثة أيام، ويأتي كل ذلك في إطار الحفاظ على صحتهم مكن الإصابة بالفيروس.