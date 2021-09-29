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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 4ر6% سنويا، مع استمرار إقبال المستهلكين على شراء الأغذية ومواد البقالة عبر الإنترنت في ظل الموجة الجديدة لجائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن إجمالي مبيعات أكبر 25 شركة تجارة تجزئة تقليدية وإلكترونية في كوريا الجنوبية وصل إلى 6ر12 تريليون وون (6ر10 مليار دولار) خلال آب/أغسطس الماضي مقابل 9ر11 تريليون وون خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت مبيعات المتاجر التقليدية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا، حيث استعادت المتاجر الصغيرة حصصها السوقية من المتاجر العملاقة.

وزادت مبيعات المتاجر بنسبة 13% مع زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية والسلع الفاخرة. كما زادت المبيعات المحلية للسلع الفاخرة المستوردة.

وزادت مبيعات منصات التجارة الإلكترونية بنسبة 1ر11% سنويا خلال الشهر الماضي مع اتجاه المزيد من الكوريين الجنوبيين إلى شراء مواد البقالة عبر الإنترنت.