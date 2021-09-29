 29 سبتمبر.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم - بوابة الشروق
الأربعاء 29 سبتمبر 2021 11:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

29 سبتمبر.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 11:37 ص
تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

استقرت أسعار الطماطم لتترواح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.
واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
وارتفعت أسعار الكوسة 50 قرشا لتترواح بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.
وارتفعت أسعار الفاصولياء جنيها لتتراوح من 9 إلى 15 جنيها.
واستقر الباذنجان البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 3.5 إلى 5 جنيهات.
واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.75 إلى 2.75 جنيه.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدي ما يترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 9 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك