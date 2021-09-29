السلطات اليابانية تحذر المواطنين من إعصار ميندول

حثت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، المواطنين على التيقظ والاستعداد لاحتمال الإجلاء جراء إعصار ميندول الذي سيقترب بشكل كبير من البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، أن الإعصار سيجلب رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة على المناطق الشرقية والشمالية للبلاد، وأن نطاق تأثير العاصفة يبلغ 600 كيلو متر.

كما حثت السلطات المواطنين في المناطق المتأثرة على متابعة الأنباء نظرًا لتغير المعلومات المتوفرة عن الإعصار بشكل سريع ومفاجئ.

وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للإعصار حاليا 180 كيلومترًا في الساعة.