 إقبال كبير على «حملة معا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا بسوهاج - بوابة الشروق
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إقبال كبير على «حملة معا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا بسوهاج

حملة معا نطمئن.. سجل الآن
حملة معا نطمئن.. سجل الآن
محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 2:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 2:25 ص

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استمرار فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، وسط إقبال كبير من المواطنين، تيسيرا عليهم وتشجيعهم على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.

وقالت "حامد" إنه يشارك في الحملة 12 أتوبيسا، تجوب جميع مراكز المحافظة وميادينها وأماكن تواجد المواطنين، تضم كل منها فريقًا مدربا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، يرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات.

وأضافت أن أتوبيس وزارة الصحة بدأ جولته بمركز سوهاج من مدينة ناصر بحي شرق، الساعة العاشرة صباحا، متجها إلى جامعة سوهاج، ثم ميدان الثقافة، وشارع أسيوط- سوهاج، وبعده إلى ميدان العارف، ثم الكورنيش الشرقي، وأخيرا جزيرة شندويل.

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