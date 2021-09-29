محمود علاء: رفضت عرضا سعوديا بـ 8 أضعاف راتبي مع الزمالك

أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه رفض في الفترة الماضية عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية : «تلقيت في الفترة الماضية عرضًا من أحد الأندية السعودية بـ8 أضعاف راتبي مع نادي الزمالك، لكن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة السابق، نجحا في اقناعي بالبقاء مع النادي ورفض العرض السعودي».

وأضاف: «مرتضى منصور قام وقتها بتعديل عقدي ماليًا، لم يصل للرقم الذي جاءني من السعودية، ولكنني كان لدي رغبة قوية في الاستمرار مع الزمالك وكنت متمسك بالاستمرار مع الفريق لأنني زملكاوي».

وأشار: «استبعادي من معسكر المنتخب أمر طبيعي، لأنني لم أشارك في مباريات الفترة الماضية، وطبيعي أن يختار الجهاز الفني نفس القائمة التي كانت متواجدة في المعسكر الماضي، مع إضافة ثلاثة لاعبين من الذين شاركوا مع انديتهم في بطولة السوبر أو كأس مصر».

وتابع: «أسعى للظهور بمستوى مميز مع الزمالك في الموسم المقبل لكي أكون متواجدًا مع المنتخب».