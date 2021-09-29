قبرص: الأردن عامل استقرار مهم في منطقة الشرق الأوسط

أكد السفير القبرصي لدى الأردن، ميخاليس ايوانو، أن الأردن عامل من عوامل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن تحسين العلاقات الثنائية والتعاون مع عمان من أولويات بلاده.

وأضاف ميخاليس، فى تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، أن العلاقات المتميزة بين القيادتين توفر الإطار والتوجيه الضروريين لمواصلة تحسين العلاقات الثنائية بين قبرص والأردن، في مجال التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم، مشيرا إلى أن الأردن من بين أكبر البلدان المستفيدة من المساعدة الإنمائية القبرصية، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، والتي من خلالها ندعم بشكل أساسي المشروعات المتعلقة بتمكين المرأة، وكذلك حقوق الطفل.

وأوضح أن التعاون الثلاثي بين قبرص والأردن واليونان يشكل منظورا جديدا للعلاقات بين الدول الثلاث، ويهدف إلى تعزيز تعاونهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتحديد ومعالجة التحديات المشتركة وهو بمثابة منتدى لتبادل الآراء والأفكار حول المشاكل والتطورات الإقليمية، مشيرا -حول التعاون التجاري بين البلدين- إلى أنه ما زال أدنى من الطموح، ولم يرتق إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، وأن منطقة التجارة بين البلدين تعد من بين المجالات المهمة التي يعمل عليها البلدان بشكل مكثف.