وزير الصحة الفرنسي: حملة التطعيم ضد كورونا حمت البلاد

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن حملة التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حمت البلاد لكن الوباء لم ينته بعد، موضحا أن بلاده في المسار الجيد حتى الآن.

وقال "فيران"، حسبما ذكرت قناة "إل سي إي" الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه لا يزال هناك 5 آلاف حالة إصابة بالجائحة يوميا، مضيفا أن مليون فرنسي حصلوا على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للجائحة.

من ناحية أخرى، صرح وزير الصحة الفرنسي بأنه تم إطلاق الخط الساخن المجاني الجديد "3114 " اعتبارا من بعد غد الجمعة، للذين يعانون من ضائقة نفسية أو ضغوط نفسية من الاتصال به للتواصل مباشرة مع أخصائي الصحة العقلية.

وأوضح أن هذا الرقم المجاني سيكون متاحا طوال الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة (7/24)، موضحا أن حالات الانتحار هي السبب الثاني للوفاة بين الشباب في فرنسا بعد حوادث الطرق، مشيرا إلى أن هذا الخط الساخن الجديد سيسمح للفرنسيين الذين يمرون بوقت عصيب للغاية وأحيانا بأفكار قاتمة ومزعجة وحزن أن يتمكنوا من العثور فورا على إجابة لعدم ارتياحهم ، واصفا هذه الخطوة بـ"المهمة للغاية" في محاربة ومنع الانتحار في فرنسا.

وذكرت الإذاعة أن هذه الخطوة تأتي في اليوم التالي لمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام مؤتمر "أسس الصحة النفسية والطب النفسي" الذي عقد أمس الثلاثاء، في مقر وزارة الصحة الفرنسية، وكانت الرابطة الدولية لمنع الانتحار قد أعلنت العاشر من سبتمبر الجاري يوما عالميا لمنع الانتحار؛ لحث الجميع على الحفاظ على أرواحهم مهما بلغ بهم اليأس وتعددت أسباب الانتحار، إلا أن الفقر والبطالة وفشل التكيف الاجتماعي والاكتئاب والاضطرابات النفسية الخطيرة هي عوامل عامة تحيط بحالات كثيرة من حالات الانتحار.



