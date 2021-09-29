قال ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب السابق، إنه تولى تدريب المنتخب في أصعب ظروفه، وحقق معه كأس إفريقيا في نسخة 2013 التي أقيمت في الجزائر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الأهلي ضم 8 لاعبين من المنتخب الذي قام بتدريبه، موضحًا أنه درب أسماء كبيرة من اللاعبين حاليا.

وأشار إلى أن المنتخب لعب تحت قيادته 12 مباراة رسمية فاز خلالها بعشر مباريات وتلقى هزيمتين، وفاز على بريطانيا بثنائية نظيفة.

وحول سبب إقالته، قال إنّه لم يكن على هوى اتحاد الكرة، وذكر أنّ هاني أبو ريدة أقوى رجل في الرياضة المصرية وهو من يدير اتحاد الكرة حتى الآن.

وأشار إلى أنّه كان يربى اللاعبين على الوطنية وكل الأناشيد الوطنية قبل الأمور الفنية وذلك حتى ينمي روح الوطنية لديهم.