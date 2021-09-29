أعلن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لصندوق التنمية الثقافية، أن ورشة تعلم فن السرد الأربعاء 6 أكتوبر المقبل، والتي تأتي ضمن مبادرة الإسكندرية لتنمية الكتابة الإبداعية للورش التطبيقية في تقنيات الكتابة في السرد المعاصر بعنوان "كيف تبدأ من الصفر كتابة روايتك".

وقال المركز، عبر صفحته الرسمية، إن الورشة ستكون في الأسبوع الأول والثالث من كل شهر في الساعة السادسة والنصف مساءً، وستكون فترة الورشة لمدة عام ميلادي كامل.

وتأتي الورشة تحت إشراف دكتورة سحر الشريف، وكيل كلية الآداب لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد عبد الحميد خليفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية بدمنهور.

ويعتبر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية من أول المراكز الثقافية التي أنشأت في الجمهورية، بل إنه أول مركز ثقافي مصري أنشأ في الإسكندرية وهو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتشرف وزارة الثقافة عليه.