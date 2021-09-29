قائد الزمالك: عانينا من الافتراءات والأكاذيب ولم نجد من يدافع عنا

أبدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استياءه الشديد بسبب الشائعات التي طالت لاعبي الفريق في الموسم الماضي.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية: «لاعبوا الزمالك عانوا في الموسم الماضي من الافتراءات والأكاذيب، وفي وقت من الأوقات وصل للجمهور كلام عن اللاعبين غير حقيقي»، مضيفًا : «في أحد المرات قالوا اللاعبون رفضوا النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، وهذا الكلام غير حقيقي على الإطلاق».

وأضاف: «لو اللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم لمدة 4 أشهر، والجمهور هاجم اللاعبين بسبب عدم نزولهم التدريبات، وكان من المفترض أن يخرج أي من مسؤولي النادي ليدافع عنا ويوضح الحقائق».

وتابع: «اللي اغضبنا كلاعبين أننا لم نجد من يدافع عنا من مسؤولي النادي وقت الأزمات»، مؤكدًا : «هناك كثير من الشائعات خرجت ضدي في الموسم الماضي بأنني أثير المشاكل بسبب عدم مشاركتي في المباريات، وهذا لا أساس له من الصحة».