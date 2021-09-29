المجلس الأعلى للدفاع بلبنان يقرر تمديد إعلان التعبئة العامة حتى نهاية العام

قرر المجلس الأعلى للدفاع بلبنان، تمديد إعلان التعبئة العامة ابتداء من مطلع شهر أكتوبر المقبل وحتى نهاية العام مع الإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقا.

جاء ذلك عقب اجتماع للمجلس اليوم الأربعاء، لعرض الوضع الصحي في البلاد، وذلك برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.