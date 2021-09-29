التعليم: فتح باب التقدم لتظلمات الدور الثاني للثانوية العامة السبت المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم بطلبات اطلاع للطلاب المتضررين من نتائجهم فى امتحان الثانوية العامة 2021 الدور الثاني، ولمدة يومين اعتبارا من يوم السبت 2/10/2021 برسم قدره 300 جنيه للمادة الواحدة أسوة بالدور الأول.



وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه يحق للطالب التقدم بتضرر من نتائجه فى المواد التي أدى فيها الامتحان بالدور الثانى فقط بشرط أن يكون من الطلاب الراسبين أو المؤجلين من الدور الأول بالدرجة الفعلية، ولا يحق للطالب الذى تقدم لامتحان الدور الثانى بقواعد وشروط الدور الثانى ونجح التقدم بتظلم من نتيجته فى المواد التي أدى فيها الامتحان فى الدور الثاني.