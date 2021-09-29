أستراليا ترسل فرقا طبية لدعم جهود فيجي في التعافي من كورونا

أرسلت الحكومة الأسترالية، فرقا طبية إلى فيجي لدعم جهود التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة فيجي تايمز المحلية، اليوم الأربعاء، أن المفوضية العليا الأسترالية أرسلت الفرق الطبية بعد طلب من حكومة فيجي، وسيعملون جنبًا إلى جنب مع زملائهم في وزارة الصحة بفيجي.

من جانبه، قال المفوض السامي الأسترالي في فيجي جون فيكس، إن بلاده يسعدها دعم فيجي منذ بداية الوباء، وستواصل القيام بذلك حيث تبدأ فيجي في التعافي من هذا المرض المميت.

ويأتي هؤلاء الوافدون الجدد في أعقاب النشر الناجح لفرق المساعدة الطبية الأسترالية النيوزيلندية بين يونيو وسبتمبر من هذا العام.