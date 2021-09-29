محافظ بني سويف يعقد اجتماعا موسعا مع لجنة متابعة المشروع القومي لتبطين الترع

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ (رقم 784 لسنة 2021) برئاسة بلال حبش نائب المحافظ ، وعضوية الجهات ذات الصلة،لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ لمشروع تبطين وتأهيل الترع ومحطات المعالجة ،حيث تختص اللجنة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمشروعات؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات ورصد أية معوقات قد تواجه سير الأعمال لسرعة تذليلها وتوفير البدائل المناسبة.

وحضر الاجتماع، كل من: اللواء محمد جلال رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لوضع آليات وخطة العمل والبرنامج الميداني المستهدف للمتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ للمشروع القومي، واستعراض تفاصيل كل المشروعات وبعض المعوقات التي تم رصدها والحلول المنفذة أو المقترحة.

وطالب محافظ بني سويف، بضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة،وتذليل العقبات التي قد تواجه معدلات التنفيذ المطلوبة في مشروع تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأشه إلى أن دور المسئول التنفيذي العمل على الوصول لحلول عاجلة لأي مشكلات أو عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات.

كما وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات بالمرور الميداني المكثف بجانب المشاركة في تنفيذ الجدول الميداني للجنة المختصة برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لنهوها في التوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة والاستفادة من المبالغ المرصودة لتنفيذها.