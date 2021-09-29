إعلام أفغاني: طالبان تعلن إطلاق عملية ضد داعش في كابل ونكنرهار

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن حركة "طالبان" التي عادت إلى الحكم في البلاد الشهر الماضي أعلنت إطلاق قواتها عملية جديدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.



وأكدت وكالة "خامة برس"، اليوم الأربعاء، أن العملية التي أعلن مسؤولون في طالبان عن شنها تشمل ولايتي كابل وننكرهار.



وأوضحت الوكالة، أن هذا التطور يأتي بعد شن "داعش" سلسلة هجمات على قوات "طالبان" في ننكرهار، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وتعهدت "طالبان" لدى استيلائها على الحكم في أفغانستان بمحاربة الإرهاب، غير أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي حذر أمس من أن الحركة لم تقطع بعد علاقاتها مع تنظيم "القاعدة".