علاء: لم نحصل على مكافأة الفوز بالدوري ولنا مستحقات متأخرة

أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق لديهم مستحقات متأخرة من الموسم الماضي، لم يحصلوا عليها حتى الآن.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية : «لم نحصل على مستحقاتنا بانتظام، يوجد بعض المشاكل، لكن في النهاية كل لاعب يحصل على مستحقاته»، مضيفا :«حتى الآن لم نحصل على مكافآة الفوز ببطولة الدوري، ومعظم اللاعبين لديهم متأخرات من الموسم الماضي، حيث لم يحصلوا على نسب من عقودهم».

وأضاف : «لم نحصل حتى الآن على مقدمات الموسم الجديد، كان من المفترض أن نحصل عليها في الوقت الحالي».

وتابع : «الأمور المالية سوف تستقر في الزمالك بعد انتخاب مجلس إدارة جديدة»، مضيفًا :«أتمنى أن لا تكون هناك مشاكل إدارية في النادي في الفترة المقبلة، لأنها تؤثر علينا كلاعبين».

وأشار : «لا يوجد لاعب في الزمالك يعرف قيمة عقد زميله في الفريق، هذا الأمر لا يوجد في النادي الأبيض من الممكن أن يكون متواجدًا في أندية أخرى».