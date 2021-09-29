محاكاة لمكافحة حريق وإخلاء المرضى بمبنى مركز طب العيون بجامعة المنصورة

نفذ مركز طب وجراحة العيون، وإدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن بمبنى مركز طب وجراحة العيون، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وتهدف تجربة المحاكاة إلى تدريب الأطقم الطبية والعاملين بالمركز على الآلية الصحيحة للتعامل، حال حدوث طارئ وتطبيق ذلك عملياً، وجرى تنفيذ التجربة بإشراف فريق من إدارة الحماية المدنية بالدقهلية.

وبدأت المحاكاة من خلال إجراء اتصال من إدارة الجامعة بنشوب حريق، وانبعاث أدخنة بكافتيريا المركز تبعها تنفيذ إجراءات مكافحة الحريق من خلال الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخلاء المركز من المرضى بواسطة الأطقم الطبية المدربة والعاملين باتباع العلامات الإرشادية؛ للوصول إلى نقاط التجمع الآمن، وتم استدعاء فريق الطوارئ من وحدات المطافي ووحدات الإنقاذ السريع والإسعاف لتنفيذ عملية إنقاذ بعض العاملين المحاصرين في الأدوار العليا، باستخدام معدات الإنقاذ والسلالم الكهربائية الخاصة بالدفاع المدني، لمواجهة الطوارئ المحتملة.

وتنفيذ المحاكاة قد سبقه عدة تدريبات مستمرة للعاملين بالمركز على كيفية مواجهة الحرائق، واتباع التعليمات أثناء حدوث الحرائق، وكيفية التواصل مع فرق الطوارئ، وهدفت التجربة إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق، وإخلاء المرضى والأطقم الطبية والعاملين في حالات الطوارئ وبهدف رفع درجة استعداد العاملين بالمبنى لمواجهة الطوارئ المحتملة من خلال رفع الوعي لديهم، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح، طبقاً لخطة الإخلاء المُعدَّة مُسبقاً من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعقب تجربة المحاكاة تكريم فريق إدارة الحماية المدنية، لما بذلوه من جهود في تنفيذ تجربة الإخلاء الآمن.