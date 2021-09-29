التبادل التجاري بين الصين والعراق يتجاوز 30 مليار دولار في 2020

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كشف القائم بأعمال السفارة الصينية في العراق جيان فانجنينج، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق تجاوز 30 مليار دولار خلال عام 2020.

وكتب، في مقال نشر بصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية اليوم الأربعاء، أن "الصين تبقى أكبر شريك تجاري للعراق لسنوات متتالية".

وأضاف أن "العراق يعد ثالث أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، وثالث أكبر شريك مورد للنفط لها، وأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يجري بشكل مستقر رغم تداعيات جائحة كورونا".

وذكر الدبلوماسي الصيني أن الشركات الصينية تشارك بنشاط في إعادة إعمار العراق في قطاعات الطاقة والكهرباء والاتصالات والصناعة والبنى التحتية وغيرها، إسهاما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب العراقي.

وأعرب عن تمنياته في أن "تجري الانتخابات بشكل ناجح يحقق تطلعات الشعب العراقي".