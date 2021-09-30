الادعاء الألماني يستأنف على تبرئة قيادات بـ فولكس فاجن في قضية خيانة الأمانة

قدم الادعاء العام الألماني في مدينة براونشفايج استئنافا على تبرئة ساحة المتهمين الأربعة من مديري الموارد البشرية في عملاق صناعة السيارات الألمانية، فولكس فاجن، في قضية خيانة الأمانة المتعلقة بالموافقة على مدار سنوات على صرف رواتب مبالغ فيها لأعضاء بارزين في مجالس العاملين بالمجموعة.



كانت محكمة الاستئناف في براونشفايج أصدرت حكما ببراءة المتهمين الأربعة أمس الثلاثاء.



وقال الادعاء في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء:" قبل تبريرالاستئناف، سننتظر مبدئيا حيثيات الحكم مكتوبة والمحتمل أن تتوافر في غضون نحو شهرين".



كانت المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم أنه ليس من الممكن إثبات سلوك يقع تحت طائلة القانون بحق المديرين بينما كان الادعاء يطالب في مرافعته بسجن المتهمين مع إيقاف التنفيذ وتوقيع غرامات مالية عليهم.



يذكر أن القضية متهم فيها ثلاثة مديرين سابقين في فولكس فاجن بينهم مديرا الموارد البشرية السابقان في مجموعة فولكس فاجن هورست نويمان وكارلهاينز بلسينج، بالإضافة إلى مدير حالي للموارد البشرية.



كانت ممثلة الادعاء العام قالت في مرافعتها إن المتهمين تصرفوا على نحو مخالف للواجب وبشكل متعمد فيما يتعلق بصرف رواتب زائدة عن الحد لأعضاء بارزين في مجالس العاملين في مجموعة فولكس فاجن، وذكرت صحيفة الدعوى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها أكبر شركة لتصنيع السيارات جراء ذلك تجاوزت 5 مليون يورو.



وحسب قناعة الإدعاء، فقد تم صرف أجور ومكافآت مبالغ فيها للرئيس السابق لمجلس العاملين في مجموعة فولكس فاجن بيرند أوسترلوه و وأربعة أعضاء أقوياء آخرين في مجالس فولكس فاجن على مستوى العالم.