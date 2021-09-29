عمومية محكمة استئناف القاهرة تشكر السيسي على توجيهات التطوير والمساواة بين القضاة

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عضو مجلس القضاء الأعلى، جمعيتها العمومية، اليوم الأربعاء، فقد وافقت على توزيع العمل في العام القضائي الجديد 2021/2022.

وشهد الجمعية العمومية حضور مئات القضاة، وبدأت بتلاوة آيات قرآنية، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء رجال القضاء.

ووجهت الجمعية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما وجه به من مساواة الهيئات القضائية بعضهم البعض، ومن تعزيز خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها وصولا للتحول الرقمي، ورفع قدرات المحاكم تسهيلا على المتقاضين والمحامين.

وقال المستشار عصام الدين فريد، في كلمته أمام الجمعية العمومية، إنه يدرك تماما ما يثار بشأن المساواة بين القضاة بالمحكمة وقضاة محكمة النقض بشأن بدل الطعون، مشيرًا إلى أن هناك بوادر بشأن هذا الأمر سجري إعلانها لاحقا، لأنها محل دراسة وبحث مع مجلس القضاء الأعلى، مطالبًا القضاة ممن لديهم اقتراحات موضوعية بهذا الشأن تقديمها للمحكمة.

وأضاف رئيس المحكمة أن الاجتماع جاء لترتيب كيفية الحكم بين الناس باعتباره رسالة عظيمة وأمانة كبيرة وغايته إرساء العدل بين الناس، لأن العدل سياج الحكم الرشيد، وبه تصان الحريات وتحقن الدماء.

وتابع: "تلك الأحكام ستكون معكم في حياتكم ومماتكم ويوم الحساب، فانشروا العدل رسالة أمن وسلام وطمأنينة للخائفين، ولإرساء دعائم الحكم الرشيد، واعلموا أنكم مقاضون بما تحكمون، وأن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله، ولا تثنيهم رغبة ولا تمنعهم رهبة من الانتصار للعدل".

وجلس على منصة الجمعية العمومية إلى جوار رئيس المحكمة، كل من المستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني للمحكمة، والمستشار محمد رمزي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.