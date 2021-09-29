رئيس الوزراء يعتمد المخطط الاستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومندوبين من وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لمناقشة المخطط الإستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمي، نائب المحافظ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ما يتضمنه المخطط من رؤى تنموية للمحافظة ونطاقاتها، والمشروعات المقترح تنفيذها في كل قطاع، بشكل يسهم في تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة ومواردها الطبيعية.

واعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية المخطط الاستراتيجي لمحافظة جنوب سيناء، كأول مخطط إقليمي يجرى اعتماده للمحافظة باعتباره مدخلًا لتنمية مدن المحافظة بأكملها، وذلك لكونها واحدة من أهم المحافظات السياحية.

وتضمن المخطط الأنماط السياحية المقترح توطينها في المحافظة، والمقترحات الخاصة بتعظيم الاستفادة مما تمتلكه المحافظة من موارد تعدينية وصناعية مميزة.

وشمل المخطط تفصيلًا لمكونات وطبيعة ومقومات المجتمعات السكانية على مستوى مدن المحافظة، والمشروعات المقترحة في مجال البنية الأساسية، وما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، والحرفية، التي تتكامل مع التنوع السياحي الذي تزخر به مدن المحافظة.