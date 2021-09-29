الآثار: استعدنا أكثر من 29 ألف قطعة مهربة منذ 2011

قال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، إنّ الدولة لم تترك أي قطعة أثرية مهربة، تبيّن أن مصر لها حق فيها.

وأضاف عبد الجواد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أنه تمت استعادة أكثر من 29 ألف قطعة أثرية منذ 2011.

وأشار إلى أنّ الإدارة استردت ستة آلاف قطعة أثرية منذ 2002 حتى ثورة 25 يناير، مشدّدًا على أنّ الآثار المصرية محل اهتمام كبير من الكثيرين حول العالم.

وأفاد بأنه تم في الفترة الأخيرة استرداد قطع أثرية من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وكندا والتشيك والإمارات والأردن.

ولفت إلى أنّ هناك الكثير من القطع التي هُرِّبت سواء قبل أو بعد ثورة يناير، مؤكّدًا أن الوزارة تتبع هذا السوق وتُحقّق نجاحات في هذا الصدد.

وشدّد رئيس الإدارة، على أن أي قطعة أثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، ستعود عاجلًا أو آجلًا.