أعلن مسؤولون الثلاثاء أن جزيرة جافرنرز في نيويورك ستظل مفتوحة للجمهور على مدار العام للمرة الأولى في تاريخها كساحة عامة.

وعادة ما تفتح الجزيرة في ميناء نيويورك أبوابها من أيار/مايو إلى تشرين أول/أكتوبر فقط.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو: "لقد أدت جائحة كوفيد 19 إلى فرصة غير مسبوقة لإعادة تصور الأماكن العامة في هذه المدينة. والآن، نحن فخورون بإبقاء جوهرة التاج في مينائنا مفتوحة لسكان نيويورك على مدار العام".

وأضاف أنه "من توسيع خدمة العبارات، إلى وسائل الراحة أكثر من أي وقت مضى، للزوار على مدار السنة من جميع أنحاء المدينة، ليس هناك وقت أفضل من الآن لتجربة جزيرة جافرنرز".

وقالت نائبة عمدة المدينة للإسكان والتنمية الاقتصادية، فيكى بين، إن الجزيرة كانت " واحة لسكان نيويورك" لما يقرب من عقدين من الزمان.

وأضافت: "إنني مسرورة جدا لأنها ستصبح الآن مقصدا في جميع المواسم".

وجزيرة جافرنرز ، التي كانت ذات يوم موطنا لقاعدة عسكرية، تضم الآن حدائق وملاعب ومطاعم. وتردد ما يقرب من مليون زائر على الجزيرة في عام 2019.