أعلنت "القطرية للعطلات" اليوم رسميّاً إطلاق مبيعات باقات سفر استثنائية للمشجعين تشمل تذاكر لحضور المباراة، وتذاكر سفر ذهاب وعودة، والإقامة في الفنادق.

وأوضح بيان صادر اليوم عن الخطوط القطرية، تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، أنه سيتسنّى للمشجعين حجز تذاكرهم لضمان حضور المباريات ودعم منتخباتهم المفضلة خلال البطولة، مع فرصة الاستفادة من خدمات إضافية تمكنهم من اكتشاف دولة قطر التي ستستضيف منافسات البطولة.

وأضاف أنه، ومن خلال اتّباع عدد من الخطوات البسيطة، سيتعين على عشاق كرة القدم الانضمام إلى نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية للحصول على باقات السفر المميزة، والاستفادة من المرونة في حجز التذاكر، وإمكانية حجز مقاعدهم لحضور مباريات فريقهم المفضّل،ومن ثمّ سيتمكن المشجعون من اختيار فريقهم المفضل الذي يودّون حضور مبارياته، على أن يجتاز الفريق مرحلة التصفيات والتأهل إلى البطولة في قطر.

وفي حال عدم تأهّل الفريق الذي تمّ اختياره للمشاركة في البطولة، يمكن استعادة المبلغ المدفوع بالكامل، أو اختيار حضور مباراة فريق مختلف (رهناً بتوافر التذاكر).

وتمّ حالياً إطلاق باقات السفر للبيع في كلّ من الدول التالية: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وماليزيا، وهولندا، ونيوزيلندا، والفلبين، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، وتايلاند. وسيتم إضافة المزيد من الدول في الأشهر المقبلة. (رهناً باتفاقيات الترخيص).