عبدالحكيم عبدالناصر: لم أقل أبدا «أنا ابن رئيس الجمهورية»

قال المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن أكثر ما كان يحرص عليه والده، أن يشعر هو واخوته بأنهم أشخاص «عاديين»، مؤكدا أن الوضع الاجتماعي والمنزل الواسع وأطقم الحراسة، كانت مميزات متوافرة بحكم منصبه فقط.

وأضاف خلال لقائه، ببرنامج «مساء dmc»، مع رامي رضوان، على قناة «dmc»، مساء الثلاثاء، أنه كان من المحرمات تعريف نفسه بجملة «أنا ابن رئيس المجهورية»، فلم يحصل هو او أخوته على أي امتيازات لايستحقونها، مؤكدًا: "كان في بيتنا المتفوق، والمتوسط، زي اى بيت عادى".

وبسؤاله عما إذا كان ينزعج بشأن الانتقادات الموجهة لوالده من قِبل بعض الأشخاص بشأن سياسات خلال فترة حكمه، أوضح أن عملية الفلسفة بأثر رجعي هي أمر سهل الحديث عنه، لكن الفعل والظروف تتغير، ولا يمكن الحكم عليها من وجهة نظر «جنرالات المقاهي» -على حد تعبيره-.

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

ووضع الفريق أول محمد زكي، إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.