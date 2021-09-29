وزراء التشكيل الجديد لحكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

أدى وزراء التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، اليمني الدستورية، أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن حكومة الإمارات بتشكيلها وفريقها الجديد جاء لمضاعفة الإنجاز وتحقيق تطلعات شعبها خلال الخمسين عام القادمة، وتعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمواكبة التطورات وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

بدوره، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تمضي قدماً في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته، مضيفا: "ننظر دائما إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية".

وقال: "نتطلع إلى دخول الخمسين عاما المقبلة بحراك تنموي أسرع وآليات عمل تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالميا".