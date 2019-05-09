أحمد سعد: مراتي مبتعرفش تطبخ خالص وأمها كانت بتجبلها الأكل في السرير

توجه الفنان أحمد سعد، بنصيحة للشباب المقبل على الزواج أو مشروع ارتباط، قائلًا إن المشكلات التي يفكر فيها الشخص خلال تلك الفترة تنتهي تمامًا بعد الزواج، بحسب وصفه.

وأضاف سعد، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أن زوجته لا تستطيع القيام بالأعمال المنزلية المختلفة، معقبًا: «علياء مبتعرفش تعمل حاجة في البيت خالص لو جابت أكل من الثلاجة بتجيبه وحش وهي مش عاملاه أصلًا»، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أنهم فرشوا المنزل بالكامل وأحضروا جميع الأجهزة الكهربائية باستثناء البوتاجاز، مازحًا: «مجبتش البوتاجاز عشان صحتي، مراتي حالفة أول ما تجيب البوتاجاز إني مش هاكل برا، لسة هتجرب وممكن يجي لي تسمم وانسداد في الشرايين».

وذكر أن الأمر أدى إلى تكون صورة ذهنية عنها بأنها شخص لا يستطيع إدارة المنزل؛ لأنها تحب أصدقائها جدًا فضلًا عن أن والدتها كانت تحضر لها الطعام حتى سريرها يوميًا، قائلًا إن والدتها اضطرت في يوم أن تنقل لها الطعام من مدينة نصر إلى مقر عملها في وسط البلد بسبب رغبتها فيه.