أسعار الواردات إلى ألمانيا تسجل أعلى ارتفاع لها منذ 40 عاما

ارتفعت أسعار الواردات إلى ألمانيا على نحو غير مسبوق منذ 40 عاما.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الأربعاء، في فيسبادن، أن أسعار السلع المستوردة في ألمانيا ارتفعت بنسبة 16.5% في أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وبحسب البيانات، تعد هذه أعلى زيادة منذ سبتمبر 1981، التي حدثت في سياق أزمة النفط الثانية. وكانت معدلات التضخم بالفعل مرتفعة بشكل غير عادي في الأشهر التي سبقت أغسطس.

وعزا المكتب أحد أسباب ارتفاع الأسعار إلى واردات الطاقة، التي ارتفعت أسعارها بنسبة نحو 94% في أغسطس على أساس سنوي. وارتفعت تكلفة الغاز الطبيعي بنسبة 177% عن العام الماضي، في حين أن تكلفة النفط الخام المستورد زادت بنسبة 64%.

وبالإضافة إلى الطاقة، أصبحت العديد من السلع الوسيطة أكثر تكلفة بكثير، بما في ذلك الخامات والمعادن والبلاستيك والخشب. وترجع زيادة الأسعار بشكل أساسي إلى الاختناقات الكبيرة في التجارة العالمية، والتي هي في الغالب نتيجة لجائحة كورونا.