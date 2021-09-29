 شوقي غريب: لا أجد مبررا للهجوم ضدي وكنت مطلبا جماهيريا لقيادة المنتخب الأول - بوابة الشروق
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شوقي غريب: لا أجد مبررا للهجوم ضدي وكنت مطلبا جماهيريا لقيادة المنتخب الأول

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 6:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 6:17 ص

أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، أنه رحل عن المنتخب بعد اولمبياد طوكيو، لأن العقد انتهى بنهاية الاولمبياد.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يسأل عن توقيت إعادة التعيين وهذا ليس شأنه، موضحا أنه حقق كل ما كان مطلوبا منه في العقد الأخير.

وأضاف أنه مستاء من الهجوم عليه بعد إعادة تعيينه، مشيرا إلى أنه حقق كل الأهداف المطلوبة ولا يعرف سبب هذا الهجوم.

وتابع: «لم أفشل مع المنتخب الاولمبى حتى اتعرض لهذا الهجوم، واتحاد الكرة حجز لنا تذاكر عودة بعد الدور الأول في الاولمبياد، لكننا نجحنا في التأهل للدور التالى وخسرنا من البرازيل التي فازت باللقب.

وأكد شوقي غريب، أنه كان مطلبا جماهيريا لقيادة منتخب مصر الأول بعد الفوز بأمم أفريقيا 2019 في مصر.


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