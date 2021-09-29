محافظ المنيا: السماح للمنشآت الطبية بالترخيص لمدة عام لحين توفيق أوضاعها

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بالسماح بالترخيص المؤقت لمدة عام للمنشآت الطبية التي تمارس نشاطها بالفعل قبل العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دوري لوزير التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021 في الوحدات السكنية والوحدات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، السالف الإشارة إليه لحين توفيق تلك المنشآت لأوضاعها.

ونص القرار الذي جاء برقم 483 لسنة 2021، على مطالبة أصحاب المنشآت الطبية استيفاء كافة الاشتراطات الصحية المقررة بقانون المنشآت الطبية المشار إليه، وغيرها من الاشتراطات المتطلبة قانونا لتلك المنشآت.

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بالمنيا، أنه بعد التأكد من توافر كافة الاشتراطات المقررة قانونا، بمنح المنشأة الطبية ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لمدة عام لحين توفيق أوضاعها.

وأوضح أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة والواردة وفق كتاب دوري لوزير التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021، وعلى قرار المحافظة رقم 208 لسنة 2020 بشأن ضوابط ترخيص المنشآت الطبية وغيرها من الأنشطة وفقا لموقف العقار من الناحية البنائية والتنظيمية، وعلى مذكرة المستشار القانوني للمحافظة المعدة بشأن مدى جواز منح رخص مؤقتة للعيادات والمنشآت الطبية الخاصة.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور مينا ثابت قليني، عضو مجلس نقابة أطباء المنيا، وعضو هيئة تدريس علم الدواء بكلية الطب جامعة المنيا، الشكر والتقدير للواء أسامة القاضي للاستجابة لطلب مئات الأطباء، وإنصافهم من قيام إدارة العلاج الحر بإغلاق عياداتهم بسبب اشتراط ترخيصها إداريا وليس سكنيا في الوقت الذي تم وقف باب التصالحات وتحويل النشاط.