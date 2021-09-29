القبض على مؤسس شركة لأمن الإنترنت في روسيا

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية (تاس) أنه تم القبض على مؤسس شركة أمن الإنترنت الروسية" جروب -أي بي " بتهمة الخيانة العظمى في موسكو اليوم الأربعاء.

وسوف يظل إيليا ساشكوف، الذي ينفي هذه المزاعم، رهن الاحتجاز للشهرين المقبلين.

ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل عن القضية ، على الرغم من أن محطة ايكو موسكو في الإذاعية ذكرت أن ساشكوف متهم بنقل معلومات إلى وكالات استخبارات أجنبية.

وقامت الشرطة أمس الثلاثاء ، بتفتيش مكاتب مجموعة" أي بي " في موسكو ، التي يعمل بها أكثر من 500 شخص وهي متخصصة في مكافحة الهجمات الإلكترونية ومنع الاحتيال عبر الإنترنت.

وبعد إلقاء القبض على ساشكوف ، علق الكرملين فقط بالقول إنه لا يتوقع أي تأثير على مناخ الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات في روسيا.

ومع ذلك ، حذر بوريس تيتوف ، أمين المظالم الروسي لرواد الأعمال ، من أن التحقيق يجب أن يكون شفافا تماما ، وإلا فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات في روسيا سيواجه ضربة شديدة مع مغادرة الشركات للبلاد.