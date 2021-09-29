قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، دليل على الدور المحوري لمصر والتفاهم مع القوى العظمى عالميًا، لافتًا إلى أن اللقاء تطرق إلى ملفات سد النهضة وليبيا والقضية الفلسطينية.

وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن اللقاء تناول اهتمام مصر بقضيتها الأولى وهي الأمن المائي المصري وخاصة بعد بيان مجلس الأمن الرئاسي بشأن ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر بيانًا أقوى من المنظمة الدولية.

ولفت إلى أن البيان أشار إلى أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة بين الأطراف الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل السد، منوهًا إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة لم تعكس الاهتمام الدولي بالقضية.

وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن عدم اتخاذ خطوات مستقبلية بشأن الملف يسبب قلقا للقيادة السياسية والشعب المصري، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد خلال لقاء اليوم على استمرار مصر في بذل أقصى جهد بشأن الملف.

واستشهد بتصريحات الرئيس السيسي التي أنذر فيها باختفاء الأمن والسلم في المنطقة إذا لم تحصل مصر على حقوقها تحت أي ظرف، متابعًا: «إثيوبيا تحاول كسب رهانها بالحصول على حصة النيل الأزرق، وتحاول جذب بعض دول حوض النيل والقوى العالمية للوقوف معها».

وذكر أن إعلان المبادئ لعام 2015 تضمن قواعد الملء والتشغيل مع عدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان، معقبًا: «إثيوبيا خرجت عن النص، ومصر تستطيع فعل الكثير لكنها تحترم القواعد الدولية والقانون الدولي والقوى الدولية العظمى».

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وشهد اللقاء مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد الرئيس مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث أن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.