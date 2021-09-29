قررّ، قاضى المعارضات بمحكمة أول المنتزه الجزئية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مالكي ملاهي "فرحه" الكائنة في منطقة الرأس السوداء، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص، والتسبب في قتل طفلة عن طريق الخطأ.

وأمرت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، بضبط وإحضار متهم هارب من مالكي الملاهي، وذلك بعد أن تسببوا في مصرع الطفلة، دنيا سعيد، 12 عامًا، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، إثر سقوطها من لعبة "الإعصار"، وذلك عقب دقائق من استقلالها، بعد أن قصدتها للتنزه رفقة أسرتها.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب تسلمها تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الحي، والذي كشف عن أن الملاهي تُدار "بدون ترخيص" ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية، فيما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية، أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس، لعدم حصولها على أي تراخيص، وأوضح تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

وفي وقت سابق، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسئولي الحي؛ لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، مع التصريح بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها؛ لبيان سبب الوفاة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا حول سقوط طفله من لعبة ملاهي "فرحة" عقب تشغيلها بدقائق، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وفارقت الحياة فور وصولها.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية وسؤال أسرتها أن الطفلة كانت برفقتهم في نزهة، وطلبت استقلال اللعبة، ولكون الكراسي متهالكة، ولا يوجد نظام أمان، ربطوا رجلها بـ"حبل" في الكرسي.

وعقب تشغيل اللعبة بعده دقائق، فوجئوا بسقوطها من على مسافة 10 أمتار، وارتطمت في أجزاء من اللعبة، فنقلوها إلى المستشفى، ولفظت أنفسها الأخيرة بداخلها، حيث اتهموا ملاك الملاهي، والقائمين عليها بالتسبب في الحادث.

تم ضبط مسئولي الملاهي، إذ تبين أنها تدار بدون ترخيص، وغلقها وتشميعها بمعرفة الحي، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 32213 لسنة 2021 إداري أول المنتزه، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لشهود العيان؛ لبيان ملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.