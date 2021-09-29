 وزيرة التجارة: الرئيس يدعمنا ويتابعنا ويحاسبنا.. ونعمل على تقليل الواردات - بوابة الشروق
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وزيرة التجارة: الرئيس يدعمنا ويتابعنا ويحاسبنا.. ونعمل على تقليل الواردات

نيفين جامع
نيفين جامع
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 5:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 سبتمبر 2021 - 5:28 ص

أكّدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم قطاع الصناعة الوطنية، كما أن هناك متابعة ومحاسبة مستمرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر شاشة "المحور"، مساء الثلاثاء، إن الدعم المقدم يهدف إلى تمكين الوزارة من تأدية المهام الموكلة إليها، لا سيّما في دعم الصناعة الوطنية.

وأضافت أن الدولة تعمل على تعميق المنتج المحلي، ومحاولة العمل على تقليل الواردات، مؤكدة العمل على محور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن كثيرًا من المنتجات يسهل تصنيعها محليًّا والتوقف عن استيرادها.

وأشارت إلى أنّ العمل على هذا المحور لا يتم من قِبل الوزارة فحسب أو الهيئات التابعة لها، لكن الأمر يشمل التنسيق مع كل الجهات المعنية في هذا الإطار.

وأوضحت أن وزارة المالية تشارك في هذا العمل، لإقرار حوافز لدعم المنتجين لا سيّما الصغار، مشدّدة العمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق النجاح المنشود.

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