وفد الاتحاد الدولي للسلة يزور مصر قبل حسم البلد المستضيفة لكأس العالم للأندية

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استقبل المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة داخل مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى الرياضي وفدًا من الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" يضم كلًا من إيمانويل جوليان وزيوي فويلر في ضيافة الدكتور مصطفى هدهود مدير قطاع صالات أكتوبر.

وترأس محمد عبد المطلب وفد الاتحاد المصري لكرة السلة الذي ضم لاستقبال ممثلي الاتحاد الدولي كلا من وائل عبد الحي المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة ومحمد البرنس مسؤول لجنة الاستقبال والمتابعة وأمجد الغنيمي مسؤول الإعلام والسوشيال ميديا بالاتحاد المصري.

وحرص وفد الاتحاد الدولي على معاينة مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى من أجل الوقوف على مدى إمكانية الصالة لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقرر إقامتها في فبراير من العام القادم.

وأشاد وفد الاتحاد الدولي بالبنية التحتية والإمكانيات الموجودة والتجهيزات المتاحة في كافة مرافق مجمع الصالات والتي أكدوا بأنها تتماشى مع أحدث المواصفات العالمية مع إبداء بعض الملاحظات والتعديلات المطلوب إجراءها في حالة حصول مصر على شرف تنظيم المسابقة.

وأكد عبد المطلب لوفد الاتحاد الدولي بأن التعديلات المطلوبة سهلة التنفيذ فور الحصول على موافقة فيبا على تنظيم المسابقة في ظل دعم وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لتنظيم المسابقة وخبرات مجلس الإدارة في تنظيم الأحداث العالمية.

وقام الوفد بزيارة الفنادق المرشحة لاستضافة الفرق المقرر مشاركتها في البطولة والوفد الرسمي للاتحاد الدولي والشخصيات الهامة المنتظر تواجدها.

وأكد وفد الاتحاد الدولي للاتحاد المصري في نهاية الجولة بأنه سيتم حسم الدولة المستضيفة لكأس العالم للأندية خلال أسابيع قليلة في ظل وجود عدد من الدول التي تنافس مصر على تنظيم المسابقة.