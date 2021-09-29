المالية: نظام التسجيل المسبق للشحنات يقضي على ظاهرة المستورد الكاحول

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يستهدف التعرف على بيانات الشحنة القادمة إلى مصر قبل الشحن من الدولة المصدرة، منوهة إلى أن عدم تطبيق النظام يؤدي إلى شغل أرضيات الميناء واستيراد مواد قد يكون غير مسموح باستيرادها أو مكسورة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن عدم تطبيق النظام قد يؤدي إلى استيراد حبوب زراعية تسبب في انتشار الأمراض؛ بسبب استيرادها من دولة تعاني من مرض وبائي، لافتة إلى أن الجمارك تنسق بصورة مسبقة مع الحجر البيطري والزراعي للوقوف على تلك الأمور قبل استيراد الشحنات.

وذكرت أن الوزارة ترسل الرقم التعريفي للشحنة للمصدر بمجرد إصدار الموافقة المسبقة على الشحنة، قائلة إن هذا الرقم التعريفي يكون معروفًا للمورد والمصدر والبنوك المختلفة ويوضع على كل المستندات منعًا لتزويرها.

ولفتت مساعد وزير المالية، إلى أن التسجيل المسبق يقضي على ظاهرة «المستورد الكاحول» والذي يعتمد على استيراد بضاعة لا تعلم الدولة مصدرها حال عدم التدقيق في الشحنات، معلنة عن تسجيل 37 ألفًا و707 شركات تصدير بنظام التسجيل المسبق.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، آخر المستجدات الخاصة بنظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI.

وأشار الدكتور محمد معيط، إلى مراحل تنفيذ وتشغيل نظام التسجيل المُسبق، موضحا أنه من المقرر أن يكون التشغيل الإلزامي للمنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل، كما عرض موقف تسجيل الشركات لإصدار شهادات ACID.