اليمن: إتمام صفقة تبادل أسرى بين الجيش والحوثيين في تعز

قال محور تعز في اليمن اليوم الأربعاء إنه نجح في إتمام صفقة تبادل للأسرى مع مسلحي الحوثيين، في مدينة تعز، جنوب غرب البلاد، هي الأكبر من نوعها.

ووفقاً للمركز الإعلامي لمحور تعز، "شملت الصفقة التي تمت بوساطة محلية، الإفراج عن قرابة 70 أسير حرب من ميليشيا الحوثي تم أسرهم من قبل الجيش في جبهات القتال، مقابل 136 معتقلا ومختطفا معظمهم من المدنيين الذين اختطفهم ميليشيا الحوثي من الشوارع والتقاط الأمنية".

ونقل المركز، عن مصدر عسكري، لم يسمه، القول: "رغم أنها صفقة مجحفة بالنسبة للمؤسسة العسكرية بتعز، إلا أن قيادة الجيش بادرت وكان لها موقف كبير وواضح في تبني ذلك".

وأشار إلى أن صفقة التبادل أخذت وقتاً طويلاً للتفاوض "بين شد وجذب وأخد ورد، إلى أن تم الوصول للاتفاق بعد جهود كبيرة خلال الفترة الماضية".

سبق وتم تنفيد عدة عمليات تبادل أسرى بين الجانبين في محافظات يمنية عدة، بوساطات محلية.

ولا يزال هناك آلاف الأسرى لدى أطراف الصراع في البلاد، وسط مطالب حقوقية وشعبية مستمرة لحل هذا الملف الإنساني.